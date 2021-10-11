По товарам без НДС счета-фактуры на аванс не выставляют. Что делать, если уже выставили

При получении оплаты в счет предстоящих поставок товаров, не облагаемых НДС, счета-фактуры не оформляются. А если случайно выставили – возвращайте НДС из бюджета.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-09/73118 от 09.09.2021.

Может так случиться, что клиент заплатил как за облагаемые, так и за необлагаемые товары.

Если поставщик исчислил НДС по будущим поставкам (как облагаемым, так и нет), то он может заявить вычет при отгрузке, но только по товарам, которые действительно облагаются.

Если НДС уплачен по предоплате, полученной за товар, не облагаемый НДС, то данные суммы могут быть зачтены (возвращены) в порядке, предусмотренном статьей 78 НК.

Каким образом можно вернуть переплату на НДС по этой рекомендации, в письме не сообщается.

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