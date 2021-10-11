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🏡 Деревянные дома можно будет купить на 10% дешевле

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Рубрика Общество. Люди. События
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При покупке деревянного дома дадут льготу в 10% от стоимости недвижимости. Максимальный размер — 350 тыс. рублей. При условии сертификата СТ-1.

Сертификат СТ-1 — документ, подтверждающий российское происхождение товара. То есть он полностью изготовлен или существенно переработан в России или в одном из государств СНГ, входящих в зону свободной торговли.

Об этом рассказал директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения Вадим Фидаров:

«В постановлении оговаривается, что поддержка распространяется на домокомплекты стоимостью до 3,5 млн рублей, соответственно, размер субсидии не будет превышать 350 тыс. рублей. Это перезапуск программы субсидирования, мы сейчас будем <...> смотреть, как это будет работать».

Но только при условии, что у компании, которая строила этот дом, есть сертификат происхождения продукции СТ-1 и соответствующее заключение Минпромторга.

Новая программа субсидирования будет востребована. Так как за первые восемь месяцев 2021 года покупателей частных домов увеличилось на 39%, по сравнению с таким же периодом 2020 года:

«Подобная идея, по моему мнению, найдет отклик среди покупателей, особенно в массовом сегменте загородной недвижимости.

Пандемия коронавируса и массовый переход на удаленный формат работы послужили драйвером развития данного рынка, причем, это относится как к самым доступным лотам, так и более дорогим вариантам.

Это подтверждается и статистикой: по данным ДОМ.РФ, ввод объектов ИЖС в эксплуатацию в январе-августе 2021 года на 39% превысил показатели аналогичного периода предыдущего года», — рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Напоминаем, до 2020 года по программе приобретения деревянных домов действовала субсидия в размере 5% от стоимости недвижимости. А в 2020 года размер субсидии увеличили в два раза — до 10%.

Материал по «ТАСС».

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