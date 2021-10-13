На сумму маткапитала имущественный вычет не дадут

Имущественный налоговый вычет на покупку квартиры не дадут на ту часть расходов, которая покрывается за счет средств материнского капитала.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/74814 от 15.09.2021.

Такая норма заложена в п. 5 ст. 220 НК.

Таким образом, можно получить имущественный налоговый вычет только в части расходов, произведенных вами за счет собственных средств.

Если вы купили квартиру за 2 500 000 руб., из которых 639 000 — это маткапитал то вычет можно будет получить только на 1 861 000 руб.

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