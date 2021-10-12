Все ваши согласия на обработку персональных данных хотят отменить с 28 января 2022 года

Для борьбы с телефонным мошенничеством и спамом предлагают внести масштабные поправки в закон о персональных данных.

Идею озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он считает, что компании должны требовать согласие на обработку персональных данных только тогда, когда это действительно необходимо для передачи товара или оказания услуги.

Как только товар передан (услуга оказана / кредит закрыт) согласие должно автоматически терять юридическую силу.

Кроме того, предлагается ввести ответственность бизнеса за утечку персональных данных. И дать людям право на возмещение морального вреда за злоупотребление их персональными данными и спам-звонки.

«Любая компания, которая отважится рассылать спам и звонить по „холодной базе“, должна понимать, что она может стать банкротом в течение месяца. Датой отсечения для реформы мы предлагаем сделать 28 января, Международный день защиты персональных данных. После 28 января 2022 года все согласия на сбор, хранение, обработку и передачу персональных данных теряют юридическую силу. Компании, которые захотят продолжить рассылать рекламу после это даты, должны будут получить добровольное согласие получателей», — заявил Сергей Миронов.