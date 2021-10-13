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Про какие инвестиции рассказывать «Клерку»?

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Рубрика Инвестиции
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Вам понятно и доходчиво расскажут про инвестиции наши эксперты:

  • Левон Акопов, бизнесмен, компьютерная фирма «Владос», инвестор, более 30 лет инвестирует в различные рынки, автор проекта Афинанс.рф (ведет блог на «Клерке»).
  • Александр Полиди, экономист, профессор, занимается созданием стратегий компаний.

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