Про какие инвестиции рассказывать «Клерку»?

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- Левон Акопов, бизнесмен, компьютерная фирма «Владос», инвестор, более 30 лет инвестирует в различные рынки, автор проекта Афинанс.рф (ведет блог на «Клерке»).
- Александр Полиди, экономист, профессор, занимается созданием стратегий компаний.
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