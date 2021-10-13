🎽 Фитнес-клубы против QR-кодов

Ассоциация операторов фитнес-индустрии опасается, что из-за QR-кодов у них сильно упадет выручка, а отрасль и так еще не восстановилась. И потому предложила вместо кодов ввести другие ограничительные меры.

Например, можно уменьшить количество посетителей в зале или длительность фитнес-занятий.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциациации.

«По данным АОФИ, в октябре постановления, устанавливающие доступ в фитнес-клубы по QR-кодам, вступят в силу в 13 регионах России

В результате ограничений каждый отдельно взятый регион может понести потери от 25 млн до 200 млн рублей в зависимости от объема рынка»,

— рассказали в пресс-службе.

Ассоциация предложила свои варианты, которые могут заменить QR-коды.

К ним относятся: 80-100% привитого персонала;

установка ограничений по загрузке зала;

скидки и бонусы для привившихся клиентов;

создание пунктов вакцинации прямо в фитнес-клубе;

сокращение длительности программ.

Как отметили в ассоциации, деятельность фитнес-клубов и так сильно пострадала от ковида и до конца так и. А введение QR-кодов скажется еще сильнее:

«С принятием соответствующих постановлений фитнес-клубы теряют 80-90% трафика и выручки. После снятия запретов трафик восстанавливается до 30%, однако такая посещаемость не является достаточной для ведения рентабельного бизнеса».

Материал по « ТАСС ».

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