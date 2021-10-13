🎽 Фитнес-клубы против QR-кодов

Ассоциация операторов фитнес-индустрии опасается, что из-за QR-кодов у них сильно упадет выручка, а отрасль и так еще не восстановилась. И потому предложила вместо кодов ввести другие ограничительные меры.
«По данным АОФИ, в октябре постановления, устанавливающие доступ в фитнес-клубы по QR-кодам, вступят в силу в 13 регионах России
— рассказали в пресс-службе.
Ассоциация предложила свои варианты, которые могут заменить QR-коды.
К ним относятся:Как отметили в ассоциации, деятельность фитнес-клубов и так сильно пострадала от ковида и до конца так и не смогла восстановиться. А введение QR-кодов скажется еще сильнее:
- 80-100% привитого персонала;
- установка ограничений по загрузке зала;
- скидки и бонусы для привившихся клиентов;
- создание пунктов вакцинации прямо в фитнес-клубе;
- сокращение длительности программ.
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