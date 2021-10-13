Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🎽 Фитнес-клубы против QR-кодов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отраслевой учет
Версия для печати

Ассоциация операторов фитнес-индустрии опасается, что из-за QR-кодов у них сильно упадет выручка, а отрасль и так еще не восстановилась. И потому предложила вместо кодов ввести другие ограничительные меры.

Например, можно уменьшить количество посетителей в зале или длительность фитнес-занятий.
Об этом сообщила пресс-служба ассоциациации.

«По данным АОФИ, в октябре постановления, устанавливающие доступ в фитнес-клубы по QR-кодам, вступят в силу в 13 регионах России

В результате ограничений каждый отдельно взятый регион может понести потери от 25 млн до 200 млн рублей в зависимости от объема рынка», 

— рассказали в пресс-службе.

Ассоциация предложила свои варианты, которые могут заменить QR-коды.

К ним относятся:

  • 80-100% привитого персонала;
  • установка ограничений по загрузке зала;
  • скидки и бонусы для привившихся клиентов;
  • создание пунктов вакцинации прямо в фитнес-клубе;
  • сокращение длительности программ.
Как отметили в ассоциации, деятельность фитнес-клубов и так сильно пострадала от ковида и до конца так и не смогла восстановиться. А введение QR-кодов скажется еще сильнее:

«С принятием соответствующих постановлений фитнес-клубы теряют 80-90% трафика и выручки. После снятия запретов трафик восстанавливается до 30%, однако такая посещаемость не является достаточной для ведения рентабельного бизнеса».
Материал по «ТАСС».

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

«Клерк. Премиум» — закрытое сообщество бухгалтеров. Неограниченные консультации от экспертов «Клерка». Онлайн-курсы и вебинары.

Успейте подписаться со скидкой 20% сейчас, держим цены до 15.10.2021, посмотреть подробнее можно здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить