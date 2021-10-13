👉 Столичных школьников будут проверять на ковид прямо в школах. Проверка — обязательна

Для школьников с 1 по 11 класс, а также дошкольников, будут проводить экспресс-тестирование на ковид раз в две недели. Пока — в 10 школах как пилотный проект.

Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Причем результаты первого тестирования не будут приравниваться к заболеванию ковидом:

«Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача».

Проведение экспресс-тестирования необходимо для выявления ковида у детей, так как они в большинстве болеют бессимптомно. Но являются переносчиками и заражают взрослых родственников.

Кроме этого Ракова сказала, что такие меры могут предотвратить перевод школ на дистанционное обучение.

Оперштаб в своем телеграм-канале опубликовал рубрику «вопросы-ответы» по экспресс-тестированию в школах.

Экспресс-тестирование безопасно для детей. Его будет делать школьная медсестра или учителя (по решению школы). А старшеклассники смогут взять тест у себя самостоятельно.

Если родители младшеклассников не хотят, чтобы тесты брали сотрудники школы, то они могут сами прийти в определенное время и взять тест у ребенка в присутствии учителя.

Может ли ребенок не сдавать этот экспресс-тест? Да. В таком случае школа попросит раз в 2 недели приносить актуальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста для допуска ребенка на занятия.

Никакое согласие на экспресс-тестирование брать у родителей не будут. Так как это не медицинская процедура. Кроме этого, по результату теста никакой диагноз ставиться не будет. Класс на карантин тоже не закроют.

Важно: положительный результат экспресс-теста — не основание ни для признания ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но это основание, чтобы поликлиника отправила врача на дом к ребёнку. Решение о дальнейших шагах будет приниматься по результатам обследования.

При положительном тесте ребенка отправят домой и передадут информацию в поликлинику. После чего на дом придет врач, осмотрит и возьмет еще два теста: повторный экспресс-тест и ПЦР-тест.

повторный экспресс положительный — больничный как контактному с заболевшим ковидом;

повторный экспресс отрицательный — больничный по уходу за ребенком (до 15 лет) только до момента получения результата ПЦР-теста (на срок до 3-х дней);

ПЦР-тест положительный — больничный как контактному с заболевшим ковидом на период карантина. На время тестирования родителю дадут больничный:

Если до этого был оформлен листок нетрудоспособности на период ожидания результатов ПЦР, то он закрывается и открывается новый листок.