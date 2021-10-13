Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👉 Столичных школьников будут проверять на ковид прямо в школах. Проверка — обязательна

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Для школьников с 1 по 11 класс, а также дошкольников, будут проводить экспресс-тестирование на ковид раз в две недели. Пока — в 10 школах как пилотный проект.

Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Причем результаты первого тестирования не будут приравниваться к заболеванию ковидом:

«Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача».

Проведение экспресс-тестирования необходимо для выявления ковида у детей, так как они в большинстве болеют бессимптомно. Но являются переносчиками и заражают взрослых родственников.

Кроме этого Ракова сказала, что такие меры могут предотвратить перевод школ на дистанционное обучение.

Оперштаб в своем телеграм-канале опубликовал рубрику «вопросы-ответы» по экспресс-тестированию в школах.

Экспресс-тестирование безопасно для детей. Его будет делать школьная медсестра или учителя (по решению школы). А старшеклассники смогут взять тест у себя самостоятельно.

Если родители младшеклассников не хотят, чтобы тесты брали сотрудники школы, то они могут сами прийти в определенное время и взять тест у ребенка в присутствии учителя.

Может ли ребенок не сдавать этот экспресс-тест?

Да. В таком случае школа попросит раз в 2 недели приносить актуальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста для допуска ребенка на занятия.

Никакое согласие на экспресс-тестирование брать у родителей не будут. Так как это не медицинская процедура. Кроме этого, по результату теста никакой диагноз ставиться не будет. Класс на карантин тоже не закроют.

Важно: положительный результат экспресс-теста — не основание ни для признания ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но это основание, чтобы поликлиника отправила врача на дом к ребёнку. Решение о дальнейших шагах будет приниматься по результатам обследования.

При положительном тесте ребенка отправят домой и передадут информацию в поликлинику. После чего на дом придет врач, осмотрит и возьмет еще два теста: повторный экспресс-тест и ПЦР-тест.

На время тестирования родителю дадут больничный:
  • повторный экспресс положительный — больничный как контактному с заболевшим ковидом;
  • повторный экспресс отрицательный — больничный по уходу за ребенком (до 15 лет) только до момента получения результата ПЦР-теста (на срок до 3-х дней);
  • ПЦР-тест положительный — больничный как контактному с заболевшим ковидом на период карантина.

Если до этого был оформлен листок нетрудоспособности на период ожидания результатов ПЦР, то он закрывается и открывается новый листок.

«Клерк. Премиум» — закрытое сообщество бухгалтеров. Неограниченные консультации от экспертов «Клерка». Онлайн-курсы и вебинары.

Успейте подписаться со скидкой 20% сейчас, держим цены до 15.10.2021, посмотреть подробнее можно здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить