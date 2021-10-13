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Заставить контрагента вернуть долг можно пятью способами. Хотите знать, какими?

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Рубрика Дебиторская задолженность
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Как вы думаете, в какой момент нужно начинать взыскание дебиторки? Можем подсказать: точно не в тот момент, когда контрагент разводит руками и говорит, что у него нет денег. А когда же?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности».

Самое главное, что было на вебинаре:

  • риски образования долгов — как их максимально уменьшить;
  • когда нужно начинать работу по взысканию (спойлер — когда вы ищете контрагента);
  • претензионная работа и судебное взыскание — порядок действий;
  • есть решение суда, что делать дальше (сразу к приставам или есть варианты?);
  • как сделать так, чтобы долг не остался только на бумаге.

Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.

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