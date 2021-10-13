Заставить контрагента вернуть долг можно пятью способами. Хотите знать, какими?

Как вы думаете, в какой момент нужно начинать взыскание дебиторки? Можем подсказать: точно не в тот момент, когда контрагент разводит руками и говорит, что у него нет денег. А когда же?
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности».
Самое главное, что было на вебинаре:
- риски образования долгов — как их максимально уменьшить;
- когда нужно начинать работу по взысканию (спойлер — когда вы ищете контрагента);
- претензионная работа и судебное взыскание — порядок действий;
- есть решение суда, что делать дальше (сразу к приставам или есть варианты?);
- как сделать так, чтобы долг не остался только на бумаге.
Спикер — Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите, сопровождает процедуры несостоятельности (банкротство) и взыскания дебиторской задолженности.
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