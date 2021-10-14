В росте цен на овощи обвинили плохую погоду

В сентябре годовая инфляция увеличилась до 7,4 %.
Как сообщает ЦБ, неблагоприятные погодные условия негативно отразились на урожае овощей. Поднялись цены на плодоовощную продукцию, что спровоцировало рост инфляции.
22 октября в ЦБ состоится заседание, на котором будет рассмотрена ключевая ставка. Тогда же будет уточнен прогноз по инфляции.
Таблица с сайта ЦБ
С учетом будущих решений по ключевой ставке, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 %, уверены в ЦБ.
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