«Инфо-Предприятие» сравнили с иномаркой в «Рейтинге компаний»

Бухгалтерские программы от «Инфо-Предприятия» хвалят в «Рейтинге компаний» на «Клерке». И даже сравнили с качественной иномаркой.
Подробный отзыв написал пользователь vels21@mail.ru. Представляет бухгалтерский аутсорсинг, с 2003 года полностью перевели всех своих клиентов на «Инфо-Предприятие».
«Лучшего не придумаешь:
- обновление — оплата один раз в год, автоматически и оперативно обновляется самой программой без участия спецов
- архивируется постоянно — можно восстановить программу самому, ничего не рушится;
- расчет заработной платы, даже мудрёной — сложные графики работы, скользящие, районные коэффициенты, просто песня;
- ЭДО — через любого оператора: автомат, полуавтомат, ручной вариант - на выбор;
- блок отчётности — вообще на высоте».
Техподдержку можно вызвать прямо из программы:
«Нужна удаленная поддержка - прямо из программы вызываешь, подключаются и во всём помогают».
И напоследок, сравнил программу с иномаркой:
«В СССР все ездили на Жигулях. Но только появилась возможность сесть на иномарку - тут же пересели, и обратно - ну, уж, нет! Конечно Жигули можно обновлять, совершенствовать, но они так остануться жигулями. Так вот, мы ездим на иномарке».
И такой отзыв не единственный. Люди довольны, кто-то даже с 1С перешли.
Пишите еще отзывы, они все важны.
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