Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Инфо-Предприятие» сравнили с иномаркой в «Рейтинге компаний»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерские программы
Версия для печати

Бухгалтерские программы от «Инфо-Предприятия» хвалят в «Рейтинге компаний» на «Клерке». И даже сравнили с качественной иномаркой.

Подробный отзыв написал пользователь vels21@mail.ru. Представляет бухгалтерский аутсорсинг, с 2003 года полностью перевели всех своих клиентов на «Инфо-Предприятие».

«Лучшего не придумаешь:

  • обновление — оплата один раз в год, автоматически и оперативно обновляется самой программой без участия спецов
  • архивируется постоянно — можно восстановить программу самому, ничего не рушится;
  • расчет заработной платы, даже мудрёной — сложные графики работы, скользящие, районные коэффициенты, просто песня;
  • ЭДО — через любого оператора: автомат, полуавтомат, ручной вариант - на выбор;
  • блок отчётности — вообще на высоте».

Техподдержку можно вызвать прямо из программы:

«Нужна удаленная поддержка - прямо из программы вызываешь, подключаются и во всём помогают».

И напоследок, сравнил программу с иномаркой:

«В СССР все ездили на Жигулях. Но только появилась возможность сесть на иномарку - тут же пересели, и обратно - ну, уж, нет! Конечно Жигули можно обновлять, совершенствовать, но они так остануться жигулями. Так вот, мы ездим на иномарке».

И такой отзыв не единственный. Люди довольны, кто-то даже с 1С перешли.

Пишите еще отзывы, они все важны.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить