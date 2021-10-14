«Инфо-Предприятие» сравнили с иномаркой в «Рейтинге компаний»

Бухгалтерские программы от «Инфо-Предприятия» хвалят в «Рейтинге компаний» на «Клерке». И даже сравнили с качественной иномаркой.

Подробный отзыв написал пользователь vels21@mail.ru. Представляет бухгалтерский аутсорсинг, с 2003 года полностью перевели всех своих клиентов на «Инфо-Предприятие».

«Лучшего не придумаешь:

обновление — оплата один раз в год, автоматически и оперативно обновляется самой программой без участия спецов

— оплата один раз в год, автоматически и оперативно обновляется самой программой без участия спецов архивируется постоянно — можно восстановить программу самому, ничего не рушится;

— можно восстановить программу самому, ничего не рушится; расчет заработной платы , даже мудрёной — сложные графики работы, скользящие, районные коэффициенты, просто песня;

, даже мудрёной — сложные графики работы, скользящие, районные коэффициенты, просто песня; ЭДО — через любого оператора: автомат, полуавтомат, ручной вариант - на выбор;

— через любого оператора: автомат, полуавтомат, ручной вариант - на выбор; блок отчётности — вообще на высоте».

Техподдержку можно вызвать прямо из программы:

«Нужна удаленная поддержка - прямо из программы вызываешь, подключаются и во всём помогают».

И напоследок, сравнил программу с иномаркой:

«В СССР все ездили на Жигулях. Но только появилась возможность сесть на иномарку - тут же пересели, и обратно - ну, уж, нет! Конечно Жигули можно обновлять, совершенствовать, но они так остануться жигулями. Так вот, мы ездим на иномарке».

И такой отзыв не единственный. Люди довольны, кто-то даже с 1С перешли.

Пишите еще отзывы, они все важны.