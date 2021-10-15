После смерти ИП бухгалтер уже не может сдать РСВ и 2-НДФЛ

ИП умер, а у его бухгалтера осталась доверенность. Можно по ней сдать отчеты в ИФНС? Нет, ответил Минфин.

К сожалению, случаются такие ситуации, когда ИП умирает, и некому сдать отчеты по сотрудникам.

А ведь данные из этих отчетов влияют на будущую пенсию людей, на их право на вычет по НДФЛ.

Бухгалтеры пытаются найти выход из этой безвыходной ситуации. Минфин спросили, можно ли за умершего ИП отчитаться представителю.

Ответ: нельзя. После смерти доверенность прекращает свое действие.

Поскольку ИП снят с учета по причине смерти, возможность сдать в ИФНС отчеты РСВ, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, в том числе уполномоченным представителем, не представляется возможным.

Такой вывод содержится в письме № БС-3-11/6755@ от 11.10.2021.