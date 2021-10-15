Налоговики будут выдавать справки о состоянии расчетов по новой форме

Вместо двух разных справок будет одна. Вводится единая форма справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Опубликован приказ ФНС № ЕД-7-19/728@ от 06.08.2021.
Сейчас действуют два вида справок — одна для организаций и ИП, другая — для физлиц.
Будет введена единая справка для всех налогоплательщиков.
Однако новый бланк будет применяться еще не скоро. Срок вступления приказа в силу — 1 октября 2022 года.
Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.
Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.