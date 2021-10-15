Налоговики будут выдавать справки о состоянии расчетов по новой форме

Вместо двух разных справок будет одна. Вводится единая форма справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

Опубликован приказ ФНС № ЕД-7-19/728@ от 06.08.2021.

Сейчас действуют два вида справок — одна для организаций и ИП, другая — для физлиц.

Будет введена единая справка для всех налогоплательщиков.

Однако новый бланк будет применяться еще не скоро. Срок вступления приказа в силу — 1 октября 2022 года.