Для майнинга нет кода ОКВЭД

Выпуск и обращение цифровой валюты регулируется, в том числе, законами, которых пока нет. Они в разработке.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/76655 от 22.09.2021.
В документе уточняется, что в России запрещается распространение информации о приеме цифровой валюты в качестве оплаты за товары.
Что касается майнинга, то такого понятия в законе нет.
Законом не определены ключевые параметры осуществления такой деятельности и не установлен ОКВЭД для нее.
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