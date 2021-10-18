Для майнинга нет кода ОКВЭД

Выпуск и обращение цифровой валюты регулируется, в том числе, законами, которых пока нет. Они в разработке.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/76655 от 22.09.2021.

В документе уточняется, что в России запрещается распространение информации о приеме цифровой валюты в качестве оплаты за товары.

Что касается майнинга, то такого понятия в законе нет.

Законом не определены ключевые параметры осуществления такой деятельности и не установлен ОКВЭД для нее.