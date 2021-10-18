За рождение третьего ребенка выплатят миллион рублей. Но не всем

До 3 ноября правительство должно рассмотреть вопрос о введении единовременной выплаты в 1 млн рублей за рождение 3-го или последующего ребенка.

Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Условия выплаты миллиона:

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