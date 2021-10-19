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⚡️ Бизнес обещали поддержать в нерабочие дни

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Рубрика Экономика России
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Мишустин попросил разработать меры по поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях в ноябре из-за роста случаев заболеваний коронавирусом.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса», — сказал он.

По его словам, предприятиям нужно помочь «продолжить устойчивую работу» в условиях, когда болезнь распространяется.

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