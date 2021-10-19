⚡️ Срочно! Нерабочие дни объявляют с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. А в некоторых регионах ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Мишустин предложение поддержал.
А после 7 ноября она предложила регионам аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней.
Премьер Мишустин эти предложения поддержал и предложил их завтра озвучить на совещании с Путиным.
«Предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы» — сказал он.
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