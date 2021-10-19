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⚡️ Срочно! Нерабочие дни объявляют с 30 октября по 7 ноября

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Рубрика Общество. Люди. События
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Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. А в некоторых регионах ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Мишустин предложение поддержал.

А после 7 ноября она предложила регионам аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней.

Премьер Мишустин эти предложения поддержал и предложил их завтра озвучить на совещании с Путиным.

«Предложенные вынужденные меры для сдерживания коронавируса сейчас необходимы» — сказал он.

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