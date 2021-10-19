💉 В Москве должны быть привиты уже не 60 %, а 80 % работников сферы услуг

До 1 января 2022 года московские предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80 % от общего числа сотрудников.

Такое решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг принял сегодня Главный санитарный врач по городу Москве (постановление от 19 октября 2021 № 3).

Напомним, ранее норма для привитых сотрудников сферы услуг была 60 %.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь