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💉 В Москве должны быть привиты уже не 60 %, а 80 % работников сферы услуг

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Рубрика Общество. Люди. События
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До 1 января 2022 года московские предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80 % от общего числа сотрудников.

Причем вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.

Такое решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг принял сегодня Главный санитарный врач по городу Москве (постановление от 19 октября 2021 № 3).

Напомним, ранее норма для привитых сотрудников сферы услуг была 60 %.

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