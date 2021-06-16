⚡️ В Москве обязали вакцинировать работников сферы услуг. Не менее 60% до 15 июля

Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей до 15 июля (первый компонент вакцины). В первую очередь, это коснется сферы услуг. Также придется об этом отчитаться в электронном виде.
Upd: Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
Согласно постановлению (есть во вложении), обязательно привиться должны работники сферы услуг:
- салонов красоты;
- общепита;
- общественного транспорта, такси;
- МФЦ;
- ЖКХ;
- образования, соцзащиты, здравоохранения;
- сферы культуры;
- услуг почтовой связи;
- финансовых услуг;
- физкультуры и фитнеса;
- досуга, кино;
- детских игровых комнат.
Отдельно указано, что привиться должны не менее 60%:
Об этом также пишет Собянин в личном блоге.
«В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг».
Для реализации этого постановления:
- До 1 июля 2021 г. будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.
- Департаменту здравоохранения Москвы определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Москве.
- Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему указу.
Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» можно скачать во вложении. Там же есть Постановление главы столичного Роспотребнадзора.
Ситуацию прокомментировал бизнес-омбудсмен Борис Титов:
«Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход. Думаю, противника этой меры найти будет трудно. Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы.
От предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее».