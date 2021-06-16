⚡️ В Москве обязали вакцинировать работников сферы услуг. Не менее 60% до 15 июля

Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей до 15 июля (первый компонент вакцины). В первую очередь, это коснется сферы услуг. Также придется об этом отчитаться в электронном виде.

Upd: Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Согласно постановлению (есть во вложении), обязательно привиться должны работники сферы услуг:

салонов красоты;

общепита;

общественного транспорта, такси;

МФЦ;

ЖКХ;

образования, соцзащиты, здравоохранения;

сферы культуры;

услуг почтовой связи;

финансовых услуг;

физкультуры и фитнеса;

досуга, кино;

детских игровых комнат.

Отдельно указано, что привиться должны не менее 60%:

Об этом также пишет Собянин в личном блоге.

«В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией Главный государственный санитарный врач по городу Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг».

Для реализации этого постановления:

До 1 июля 2021 г. будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Департаменту здравоохранения Москвы определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Москве.

Для подтверждения выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему указу.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» можно скачать во вложении. Там же есть Постановление главы столичного Роспотребнадзора.

Ситуацию прокомментировал бизнес-омбудсмен Борис Титов:

«Если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход. Думаю, противника этой меры найти будет трудно. Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы.