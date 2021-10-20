Обращения граждан через Госуслуги слишком долго обрабатываются

На портал госуслуг поступает много запросов от людей, которые вовремя не рассматриваются, висят в отсрочке.

А ведь через портал идет, в том числе, записать на вакцинацию.

Об этом сегодня доложила президенту Татьяна Голикова.

Она отметила, что такая ситуация фиксируется в Санкт-Петербурге, Воронежской области, Республиках Татарстан и Башкортостан.