Обращения граждан через Госуслуги слишком долго обрабатываются

На портал госуслуг поступает много запросов от людей, которые вовремя не рассматриваются, висят в отсрочке.
А ведь через портал идет, в том числе, записать на вакцинацию.
Об этом сегодня доложила президенту Татьяна Голикова.
Она отметила, что такая ситуация фиксируется в Санкт-Петербурге, Воронежской области, Республиках Татарстан и Башкортостан.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь