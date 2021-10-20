💵 Путин одобрил новые меры для поддержки бизнеса

Путин одобрил в виде льготных кредитов по типу программы «ФОТ 3.0» и гранты в размере 1 МРОТ на каждого работника.

В пострадавших отраслях, где в основном МСП, это единовременная выплата грантов в размере1 МРОТ на каждого работника. Охватить планируют около 2 млн чел.

Эта мера покроет примерно половину выпадающей выручки в пострадавших отраслях. Сбор заявок через ФНС дистанционно, сбор заявок по 15 декабря, сами выплаты с 15 ноя по 31 дек. Сами выплаты начнут через 8 рабочих дней после поступления заявления.

Сферы, для которых это вводит — спорт, гостиницы, общепит, дополнительное образование, бытовые услуги, культура, досуг и развлечения, и некоторые другие, как сказал Белоусов.

Вторая мера — возобновление программы кредитов для бизнеса «ФОТ 3.0».

Грантами планируют закрыть выплату средств на зарплату, а для уплаты налогов, аренды, коммуналки — предлагают дешевые кредиты. Объем кредита — 1 МРОТ на каждого сотрудника умножить на 12 месяцев. Каждая компания до 40 млн может получить.

При этом, 6 месяцев никаких платежей по кредиту платить будет не нужно. После 12 месяцев кредит гасится равными долями по ставке 3% годовых.

Для этого понадобится около 8 млрд рублей, охват — около 1,2 млн человек.

Что важно, кредиты хотят увязать с сохранением численности работников. Допускают ее снижение не более, чем на 10%. А при нарушении придется платить полную рыночную ставку около 10% годовых.