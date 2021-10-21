Компании с непрерывным производством будут работать в нерабочие дни

Глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил, какие компании будут работать в объявленные президентом нерабочие дни.
В их число, в частности, входят:
- системообразующие предприятия;
- производства непрерывного цикла;
- компании по выпуску антиковидной номенклатуры;
- продуктовый ритейл.
Так что в эти дни россияне смогут покупать все товары первой необходимости.
Министр отметил, что снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением поможет вакцинация сотрудников.
«Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления — как можно скорее вакцинировать сотрудников. Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться — 80 % вакцинированных или переболевших», — цитирует его слова ИА ТАСС.
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