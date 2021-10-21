Компании с непрерывным производством будут работать в нерабочие дни

Глава Минпромторга Денис Мантуров озвучил, какие компании будут работать в объявленные президентом нерабочие дни.

В их число, в частности, входят: системообразующие предприятия;

производства непрерывного цикла;

компании по выпуску антиковидной номенклатуры;

продуктовый ритейл.

Так что в эти дни россияне смогут покупать все товары первой необходимости.

Министр отметил, что снизить убытки от ограничений и не столкнуться с их продлением поможет вакцинация сотрудников.

«Скажу прямо: единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления — как можно скорее вакцинировать сотрудников. Напомню, общий целевой показатель для всей страны, к которому надо стремиться — 80 % вакцинированных или переболевших», — цитирует его слова ИА ТАСС.