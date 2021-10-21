⚡️ В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября объявляется локдаун и вводятся новые ограничения

Московская область вслед за столицей объявила о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября.

А также о других нововведениях на этот период:

Скачать постановление губернатора МО о введении нерабочих дней.

Про новый локдаун в Москве читайте тут .

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