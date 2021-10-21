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⚡️ В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября объявляется локдаун и вводятся новые ограничения

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Рубрика Общество. Люди. События
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Московская область вслед за столицей объявила о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября.

А также о других нововведениях на этот период:

  1. Для школьников с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы.
  2. В детсадах организовать работу дежурных групп.
  3. Приостанавливается оказание услуг МФЦ. Исключение – регистрация брака, рождения ребенка или смерти.
  4. Театры и музеи могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50 %, использования QR-кодов и защитных масок.

Скачать постановление губернатора МО о введении нерабочих дней.

Про новый локдаун в Москве читайте тут.

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