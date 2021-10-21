⚡ С 28 октября в Москве локдаун

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.
В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы.
Исключения:
- обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры;
- предприятия непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента.
Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
2️⃣Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.
3️⃣В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.
Для дошкольников будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.
4️⃣Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
5️⃣Театры и музеи могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50 %, использования QR-кодов и защитных масок.
6️⃣Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.
Скачать указ мэра Москвы о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
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