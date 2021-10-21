⚡ С 28 октября в Москве локдаун

Указ мэра Москвы от 21.10.2021 № 62-УМ о нерабочих днях с 30.10.2021 по 07.11.2021

Указ мэра Москвы от 21.10.2021 № 62-УМ о нерабочих днях с 30.10.2021 по 07.11.2021 340 Кб , 10 загрузок

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы.

Исключения:

обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры;

предприятия непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента.

1️⃣Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.2️⃣Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.3️⃣В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.Для дошкольников будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.4️⃣Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.5️⃣Театры и музеи могут продолжать работу при условии заполняемости помещений не более 50 %, использования QR-кодов и защитных масок.6️⃣Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

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