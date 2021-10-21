📑 Нерабочие дни в ноябре 2021: список регионов

Полный список регионов, где на данный момент местные власти выпустили акты о нерабочих днях. Список будет обновляться.

Регионы, в которых приняли акты по новым нерабочим дням, помечены значком 📑.

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