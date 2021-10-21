Как не наделать ошибок в разгар отчетности, и как их исправить, если все-таки наделали

Отчетный период у бухгалтеров в самом разгаре — до 25-го октября по НДС и 4-ФСС, до 30-го — РСВ и 6-НДФЛ. Тут еще нерабочие дни ввели, чем добавили головной боли. Немудрено наделать ошибок.

Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры, как их быстро исправить, а самое главное, избежать — расскажем в авторском курсе «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях». Максимум практики с проводками и примерами корректировки отчетности.

Курс не привязан к конкретным датам — вы и так сейчас запарке. Понукать и торопить тоже никто не будет — смотрите, когда вам удобно.

А в результате получите важные знания:

когда ошибку нужно исправлять;

когда нужно подавать уточненку;

как исправление ошибки повлияет на налоги;

как правильно составить нужные проводки;

как корректировать отчетность.

И плюс — дадим сертификат Центра обучения «Клерка».

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

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