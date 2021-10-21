Как не наделать ошибок в разгар отчетности, и как их исправить, если все-таки наделали

Отчетный период у бухгалтеров в самом разгаре — до 25-го октября по НДС и 4-ФСС, до 30-го — РСВ и 6-НДФЛ. Тут еще нерабочие дни ввели, чем добавили головной боли. Немудрено наделать ошибок.
Какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры, как их быстро исправить, а самое главное, избежать — расскажем в авторском курсе «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях». Максимум практики с проводками и примерами корректировки отчетности.
Курс не привязан к конкретным датам — вы и так сейчас запарке. Понукать и торопить тоже никто не будет — смотрите, когда вам удобно.
А в результате получите важные знания:
- когда ошибку нужно исправлять;
- когда нужно подавать уточненку;
- как исправление ошибки повлияет на налоги;
- как правильно составить нужные проводки;
- как корректировать отчетность.
И плюс — дадим сертификат Центра обучения «Клерка».
Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
Запишитесь сейчас.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь