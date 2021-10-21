Как заполнить табель с 30 октября по 7 ноября

При заполнении табеля надо учитывать выходные дни по производственному календарю. А вот с 1 по 3 ноября проставлять как нерабочие дни.
Выходными днями по производственному календарю являются с 30 по 31 октября и с 5 по 7 ноября. Их отмечаем кодом «В».
Нерабочий праздничный день 4 ноября в табеле также отмечается кодом «В».
А вот в отношении нерабочих дней с 1 по 3 ноября код определяется самой компанией. Так как в законодательстве нет такого кода обозначения.
Например, можно поставить код «НД», «ОН» или «НОД».
Таким образом, коды будут проставлены следующим образом:
Календарные дни
Статус календарного дня
Код для табеля
30 и 31 октября
Выходной день
В
1, 2, 3 ноября
Нерабочий день
НД
4 ноября
Нерабочий праздничный день
В
5, 6, 7 ноября
Выходной день
В
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь