Как заполнить табель с 30 октября по 7 ноября

При заполнении табеля надо учитывать выходные дни по производственному календарю. А вот с 1 по 3 ноября проставлять как нерабочие дни.

Выходными днями по производственному календарю являются с 30 по 31 октября и с 5 по 7 ноября. Их отмечаем кодом «В».

Нерабочий праздничный день 4 ноября в табеле также отмечается кодом «В».

А вот в отношении нерабочих дней с 1 по 3 ноября код определяется самой компанией. Так как в законодательстве нет такого кода обозначения.