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Как заполнить табель с 30 октября по 7 ноября

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Рубрика Бухгалтеры
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При заполнении табеля надо учитывать выходные дни по производственному календарю. А вот с 1 по 3 ноября проставлять как нерабочие дни.

Выходными днями по производственному календарю являются с 30 по 31 октября и с 5 по 7 ноября. Их отмечаем кодом «В».

Нерабочий праздничный день 4 ноября в табеле также отмечается кодом «В».

А вот в отношении нерабочих дней с 1 по 3 ноября код определяется самой компанией. Так как в законодательстве нет такого кода обозначения.

Например, можно поставить код «НД», «ОН» или «НОД».

Таким образом, коды будут проставлены следующим образом:

Календарные дни

Статус календарного дня

Код для табеля

30 и 31 октября

Выходной день

В

1, 2, 3 ноября

Нерабочий день

НД

4 ноября

Нерабочий праздничный день

В

5, 6, 7 ноября

Выходной день

В

 

 

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