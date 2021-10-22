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Льготную ипотеку будут выдавать и на строительство дома

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Рубрика Ипотека
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Люди смогут получить ипотеку по ставке до 7% и на строительство дома.

Об этом сказал Михаил Мишустин на заседании правительства:

«Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме».

Премьер-министр напомнил, что льготная ипотека была продлена до 1 июля 2022 года. Ставка не может превышать 7% годовых.

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