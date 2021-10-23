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❗❗❗ Внимание! Налоговики приостанавливают прием в нерабочие дни. Сдача бумажных отчетов будет только через боксы

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Рубрика Новости ФНС
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Прием в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Об этом сообщает ФНС.

Между тем в некоторых регионах приостановка может начаться раньше и закончиться позже.

Уточнить время работы вашей налоговой инспекции в октябре-ноябре можно в разделе «Контакты» сайта ФНС.

Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях.

Таким образом, если вы хотите сдать отчет в бумажном виде, придется положить его в коробку, которую обычно ставят на крыльце или в вестибюле инспекции, и уйти не солоно хлебавши.

На конвертах следует указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов, уточнили в ФНС. Также документы можно направить по почте.

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