❗❗❗ Внимание! Налоговики приостанавливают прием в нерабочие дни. Сдача бумажных отчетов будет только через боксы

Прием в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Об этом сообщает ФНС.
Между тем в некоторых регионах приостановка может начаться раньше и закончиться позже.
Уточнить время работы вашей налоговой инспекции в октябре-ноябре можно в разделе «Контакты» сайта ФНС.
Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях.
Таким образом, если вы хотите сдать отчет в бумажном виде, придется положить его в коробку, которую обычно ставят на крыльце или в вестибюле инспекции, и уйти не солоно хлебавши.
На конвертах следует указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов, уточнили в ФНС. Также документы можно направить по почте.
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