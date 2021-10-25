До 2023 года вахтовики по-прежнему будут проходить 14-дневный карантин в обсервации. Временные правила продлят

До конца этого года действует постановление Правительства от 28.04.2020 № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом». Срок действия этого документа продлят на год — до 1 января 2023 года.

Такой проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, временный порядок устанавливает, что прежде чем отправить людей на вахту, они должны пройти карантин в обсервации, который длится 14 дней. Период карантина должен оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы.

В исключительных случаях максимальную продолжительность вахты можно увеличиватьпо согласованию с работником.

Смены должны составлять не более 12 часов, перерывы между ними — не менее 12 часов. Еженедельно должен даваться хотя бы 1 выходной.

Работникам, у которых закончился межвахтовый отдых и которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачиваются не менее 2/3 оклада.

Роструд пояснял, что за дни временной изоляции сотрудникам положены все выплаты, в том числе и вахтовая надбавка.

Отметим, что на практике у вахтовиков протекает все не так гладко, как задумано властями,

Например, недавно на портале Роструда вахтовик пожаловался , что вдали от дома он заболел ковидом. Работодатель заселил его в гостиницу, обеспечил питанием. Но за эту еду с человека удерживают деньги из зарплаты, причем больше, чем будет начислено по больничному. Таким образом, уехав на вахту, мужчина не только ничего не заработает, но еще и останется должным своему работодателю. Домой он вернется уставшим, больным и без денег.

Роструд ответил, что так не должно быть. Удержание работодателем части зарплаты для оплаты питания работника, утратившего трудоспособность в связи с заболеванием ковидом, действующим законодательством не предусмотрено.