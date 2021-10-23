В Петербурге в нерабочие дни будут закрыты магазины, кафе и фитнес-центры

Вышло постановление правительства Санкт-Петербурга с перечнем ограничений, которые вводятся в нерабочие дни.
Так, с 30 октября по 7 ноября запрещается:
- деятельность общепита (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых);
- розничная торговля (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, торговли продуктами или товарами первой необходимости);
- предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, ветеринарных услуг (за исключением экстренных);
- допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки, в букмекерские конторы, детские игровые комнаты;
- оказание услуг в МФЦ (кроме регистрации рождения, брака, развода, смерти);
- проведение спортивных мероприятий;
- проведение мастер-классов, лекций, тренингов;
- доступ посетителей на концерты, в библиотеки и т.д.;
- водные пассажирские перевозки.
В гостиницу будут заселять только с QR-кодом или свежим тестом на ковид.
Кроме того, по постановлению организации культуры и стоматологические клиники (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября.
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