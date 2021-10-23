В Петербурге в нерабочие дни будут закрыты магазины, кафе и фитнес-центры

Вышло постановление правительства Санкт-Петербурга с перечнем ограничений, которые вводятся в нерабочие дни.

Так, с 30 октября по 7 ноября запрещается: деятельность общепита (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых);

розничная торговля (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, торговли продуктами или товарами первой необходимости);

предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, ветеринарных услуг (за исключением экстренных);

допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки, в букмекерские конторы, детские игровые комнаты;

оказание услуг в МФЦ (кроме регистрации рождения, брака, развода, смерти);

проведение спортивных мероприятий;

проведение мастер-классов, лекций, тренингов;

доступ посетителей на концерты, в библиотеки и т.д.;

водные пассажирские перевозки.

В гостиницу будут заселять только с QR-кодом или свежим тестом на ковид.

Кроме того, по постановлению организации культуры и стоматологические клиники (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября.