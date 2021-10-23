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В Петербурге в нерабочие дни будут закрыты магазины, кафе и фитнес-центры

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Рубрика Общество. Люди. События
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Вышло постановление правительства Санкт-Петербурга с перечнем ограничений, которые вводятся в нерабочие дни.

Так, с 30 октября по 7 ноября запрещается:

  • деятельность общепита (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых);
  • розничная торговля (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, торговли продуктами или товарами первой необходимости);
  • предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, ветеринарных услуг (за исключением экстренных);
  • допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки, в букмекерские конторы, детские игровые комнаты;
  • оказание услуг в МФЦ (кроме регистрации рождения, брака, развода, смерти);
  • проведение спортивных мероприятий;
  • проведение мастер-классов, лекций, тренингов;
  • доступ посетителей на концерты, в библиотеки и т.д.;
  • водные пассажирские перевозки.

В гостиницу будут заселять только с QR-кодом или свежим тестом на ковид.

Кроме того, по постановлению организации культуры и стоматологические клиники (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября.

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