Ковидные ограничения в Петербурге не отменят, пока не будет 80% коллективного иммунитета

Власти Санкт-Петербурга заявили, что ограничительные меры, введенные из-за ковида, не будут отменены, пока не привьется 80 % населения.
«Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно», — заявила представитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Напомним, с 15 ноября во многие общественные места в Санкт-Петербурге можно будет попасть только при наличии QR-кода о прививке или справки о медотводе.
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