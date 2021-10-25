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Ковидные ограничения в Петербурге не отменят, пока не будет 80% коллективного иммунитета

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Рубрика Общество. Люди. События
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Власти Санкт-Петербурга заявили, что ограничительные меры, введенные из-за ковида, не будут отменены, пока не привьется 80 % населения.

«Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно», — заявила представитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Напомним, с 15 ноября во многие общественные места в Санкт-Петербурге можно будет попасть только при наличии QR-кода о прививке или справки о медотводе.

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