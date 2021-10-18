⚡ В Петербурге в магазины будут пускать только по QR-кодам

Во многие общественные места в Санкт-Петербурге можно будет попасть только при наличии QR-кода о прививке или справки о медотводе. Опубликовано постановление регионального правительства, расширяющее ограничительные антиковидные меры.

В частности, QR-код понадобится: с 15 ноября – для посещения бассейнов, фитнес-центров, театров, музеев и т.д.;

с 1 декабря – для посещения кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов (кроме автозаправок и аптек).

Работодателям с 1 ноября предписано перевести на дистанционку непривитых сотрудников старше 60 лет.

Кроме того, с 1 по 3 ноября органы госвласти Санкт-Петербурга должны перевести на удаленку всех сотрудников, чье нахождение на рабочем месте не является критически важным. Такую же меру власти рекомендовали для всех работодателей города.

Также работодатели должны до 25 октября актуализировать информацию о работниках, переведенных на дистанционку. Информацию надо направить через Личный кабинет на сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства».