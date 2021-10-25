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Платить людям за нерабочие дни должно государство, а не работодатели, считают в Думе

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Рубрика Общество. Люди. События
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Пострадавшему бизнесу будут выплачивать субсидии по 1 МРОТ на сотрудника. Но зарплата у людей больше МРОТ. Значит, остальную часть бизнес будет платить за свой счет. Где взять средства на это?

Решение предложили в «Справедливой России». Лидер партии Сергей Миронов заявил, что нужно компенсировать напрямую гражданам, лишенным возможности работать, 100 % потерь в зарплате за эти дни.

«Делать это из федеральных средств: есть резервный фонд Правительства, есть кубышка ФНБ, распухшая до 14 триллионов рублей», — сказал политик.

Кроме того, он предлагает отменить арендные и коммунальные платежи, а также сделать перерасчет налога на прибыль и имущество для бизнеса, который не будет работать во время локдауна.

«Государство должно нести ответственность за свое решение, а не перекладывать ее на граждан. Стремление Правительства обойтись малой господдержкой спровоцирует дальнейший рост банкротств и снижение реальных доходов граждан», — сказал Миронов.

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