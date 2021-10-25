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Мессенджеры будут проверять пользователей через мобильных операторов

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Рубрика Общество. Люди. События
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При регистрации в любом мессенджере будет проводиться подтверждение информации об абоненте через мобильного оператора. Если оператор скажет, что заключенного договора по этому номеру нет — мессенджер откажет в регистрации.

Если сим-карта будет переведена от одного оператора к другому — информация должна будет актуализироваться. А мессенджеры проведут повторную идентификацию.

Нововведение утверждено постановлением Правительства от 20 октября 2021 года.

С 1 марта 2022 года мессенджеры будут запрашивать информацию об абоненте, который регистрируется на сервисе по номеру телефона, у оператора связи. Ответ должен прийти в течение 20 минут после регистрации.

Если мобильный оператор не ответит на запрос мессенджера, то человеку будет отказано в регистрации.

Также, операторы связи обязаны будут оповещать мессенджере о расторжении договора. В том числе и при переходе номера от одного оператора связи к другому.

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