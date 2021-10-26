По льготной ипотеке предлагают давать четыре млн руб. вместо трех

Максимальную сумму по льготной ипотеке предложили увеличить до 4 млн руб., что позволит людям покупать более качественное жилье.
С таким предложением выступил глава госкорпорации «ДОМ.РФ».
«Все-таки я считаю, что нужно рассмотреть вопрос в какой-то степени, может, и расширения ее в объеме», — сказал Виталий Мутко.
Он указал, что за 3 млн рулей приобрести жилье можно в ограниченном количестве регионов.
«Мы постоянно мониторим рынок и видим, что кредитный лимит по программе льготной ипотеки в ряде регионов имеет сдерживающий эффект для покупки более качественного жилья для семей. Расширение лимита до 4 млн рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 10%», — уточнил он.
Цитаты по «Интерфакс».
Сейчас программа льготной ипотеки действует до июля 2022 года, по ставке 7% с максимальной суммой до 3 млн руб.
Только до завтра запись со скидкой 20%. Программа вебинара тут.