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По льготной ипотеке предлагают давать четыре млн руб. вместо трех

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Рубрика Ипотека
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Максимальную сумму по льготной ипотеке предложили увеличить до 4 млн руб., что позволит людям покупать более качественное жилье.

С таким предложением выступил глава госкорпорации «ДОМ.РФ».

«Все-таки я считаю, что нужно рассмотреть вопрос в какой-то степени, может, и расширения ее в объеме», — сказал Виталий Мутко.

Он указал, что за 3 млн рулей приобрести жилье можно в ограниченном количестве регионов.

«Мы постоянно мониторим рынок и видим, что кредитный лимит по программе льготной ипотеки в ряде регионов имеет сдерживающий эффект для покупки более качественного жилья для семей. Расширение лимита до 4 млн рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 10%», — уточнил он.

Цитаты по «Интерфакс».

Сейчас программа льготной ипотеки действует до июля 2022 года, по ставке 7% с максимальной суммой до 3 млн руб.

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