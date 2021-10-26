Нашли ошибку в 4-ФСС? Исправляем, пока не оштрафовали

Для исправления ошибки в 4-ФСС надо заполнить корректировочный отчет.
На титульном листе проставляется номер корректировки. Если в первый раз — то «001».
Корректировочный отчет заполняется следующим образом:
- по ошибкам — заполняем новые исправленные данные;
- правильные данные — переносим из первоначального отчета.
Например, в Контур.Экстерне проставить номер корректировки надо при создании отчета.
Не забываем проверить, чтобы новый отчет был создан за нужный отчетный период. В нашем случае — за девять месяцев.
Если компания нашла ошибки в 4-ФСС, которые привели к занижение взносов, то исправить отчет надо обязательно. Иначе — штраф и пени.
При условии, что ошибка не привела к занижению взносов, то компания может сдать корректировочный отчет. Но не обязана. Штрафа не будет.
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