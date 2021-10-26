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Нашли ошибку в 4-ФСС? Исправляем, пока не оштрафовали

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Рубрика Отчетность в ФСС
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Для исправления ошибки в 4-ФСС надо заполнить корректировочный отчет.

На титульном листе проставляется номер корректировки. Если в первый раз — то «001».

Корректировочный отчет заполняется следующим образом:

  • по ошибкам — заполняем новые исправленные данные;
  • правильные данные — переносим из первоначального отчета.

Например, в Контур.Экстерне проставить номер корректировки надо при создании отчета.

Не забываем проверить, чтобы новый отчет был создан за нужный отчетный период. В нашем случае — за девять месяцев.

чс

Если компания нашла ошибки в 4-ФСС, которые привели к занижение взносов, то исправить отчет надо обязательно. Иначе — штраф и пени.

При условии, что ошибка не привела к занижению взносов, то компания может сдать корректировочный отчет. Но не обязана. Штрафа не будет.

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