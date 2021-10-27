🍷🍸🍹 Московские алкомаркеты закрывают на локдаун

Столичные алкогольные магазины получили предписания от муниципальных властей закрыться на период локдауна с 28 октября по 7 ноября.
Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на сообщения владельцев сетей алкомаркетов.
Столичные чиновники объяснили требования тем, что Указ № 62-УМ предписывает приостановить деятельность тем магазинам, в которых ассортимент продуктов питания или предметов первой необходимости составляет менее 30%.
Всего могут закрыть до 200 магазинов. Либо им придется срочно расширять ассортимент.
Закрыться на период нерабочих дней придется небольшим сетям, в которых торгуют преимущественно алкоголем. Такие сети, как «Красное-Белое», или «Ароматный мир» будут работать, поскольку они в требования указа вписываются.
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