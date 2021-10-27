Пользуетесь «Простым бизнесом»? Расскажите «Клерку», как он вам

Опять аврал: часть бизнеса уйдет на удаленку, часть закроется в нерабочие дни. Многие вооружаются CRM-системами, чтобы все контролировать. Может быть, вы выбрали «Простой бизнес»? Ждем ваши отзывы.

Мы продолжаем составлять «Рейтинг компаний»: расскажите, как вам CRM «Простой бизнес»?

На «Клерке» пока нет отзывов о сервисе, но вот что нам удалось собрать на просторах интернета:

Из более свежего:



Или вот:

Интересно, что мы обшарили четыре сайта-отзовика и нашли из негативных только один отзыв, и тот за 2019 год. Вот такой:

А вы что скажете, друзья? У вас какие впечатления от «Простого бизнеса»? Поделитесь :)