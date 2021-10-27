Пользуетесь «Простым бизнесом»? Расскажите «Клерку», как он вам

Опять аврал: часть бизнеса уйдет на удаленку, часть закроется в нерабочие дни. Многие вооружаются CRM-системами, чтобы все контролировать. Может быть, вы выбрали «Простой бизнес»? Ждем ваши отзывы.
Мы продолжаем составлять «Рейтинг компаний»: расскажите, как вам CRM «Простой бизнес»?
На «Клерке» пока нет отзывов о сервисе, но вот что нам удалось собрать на просторах интернета:
Из более свежего:
Или вот:
Интересно, что мы обшарили четыре сайта-отзовика и нашли из негативных только один отзыв, и тот за 2019 год. Вот такой:
А вы что скажете, друзья? У вас какие впечатления от «Простого бизнеса»? Поделитесь :)
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
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