Крым хочет победить ковид экспресс-тестированием

В 2022 году Крым будет зазывать туристов под лозунгом «первая Covid-free территория».

В Крыму скоро начнут изготавливать собственные экспресс-тесты на ковид. Создатели рассчитывают, что такое тестирование поможет проверять всех жителей и туристов с точность в 98%.

Об этом рассказал директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона в эфире «Крым-24»:

«Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой Covid-free территорией».

С курортного сезона 2022 года всех туристов будут проверять на ковид в аэропортах, гостиницах и при въезде в регион.

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