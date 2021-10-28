Крым хочет победить ковид экспресс-тестированием

В 2022 году Крым будет зазывать туристов под лозунгом «первая Covid-free территория».
В Крыму скоро начнут изготавливать собственные экспресс-тесты на ковид. Создатели рассчитывают, что такое тестирование поможет проверять всех жителей и туристов с точность в 98%.
Об этом рассказал директор «Корпорации развития Крыма» Дмитрий Ворона в эфире «Крым-24»:
С курортного сезона 2022 года всех туристов будут проверять на ковид в аэропортах, гостиницах и при въезде в регион.
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