Оплату от иностранной фирмы нельзя получать на электронный кошелек. Нужен счет в банке

Если резидент РФ пишет статьи для иностранной компании-нерезидента, то такая сделка имеет все признаки внешнеторговой. А при ВЭД выручку надо проводить через уполномоченные банки.

Разъяснение дает ФНС в письме № КВ-3-17/7008@ от 22.10.2021.

Операции по переводу денег без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа для расчетов по ВЭД запрещены.

Необходимо соблюдать валютное законодательство. Расчеты по такому договору должны идти через счета в уполномоченных банках, или счета в банках, расположенных за пределами РФ (в том числе с использованием иностранных электронных средств платежа с открытием банковского счета).