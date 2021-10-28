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Оплату от иностранной фирмы нельзя получать на электронный кошелек. Нужен счет в банке

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Рубрика ВЭД
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Если резидент РФ пишет статьи для иностранной компании-нерезидента, то такая сделка имеет все признаки внешнеторговой. А при ВЭД выручку надо проводить через уполномоченные банки.

Разъяснение дает ФНС в письме № КВ-3-17/7008@ от 22.10.2021.

Операции по переводу денег без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа для расчетов по ВЭД запрещены.

Необходимо соблюдать валютное законодательство. Расчеты по такому договору должны идти через счета в уполномоченных банках, или счета в банках, расположенных за пределами РФ (в том числе с использованием иностранных электронных средств платежа с открытием банковского счета).

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