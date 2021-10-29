Поменять коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ теперь можно за один день

С октября 2021 года электронная регистрация изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о кодах ОКВЭД и адресе электронной почты занимает от 1 до 3 дней.
Ранее этот процесс занимал 5 дней.
Это стало возможно, в том числе благодаря технологии искусственного интеллекта, пояснили в ФНС.
Сокращение сроков произошло именно при электронной регистрации.
По данным налоговиков, 72 % документов, которые поступают в регистрирующий орган — в электронном виде.
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