Поменять коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ теперь можно за один день

С октября 2021 года электронная регистрация изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о кодах ОКВЭД и адресе электронной почты занимает от 1 до 3 дней.

Ранее этот процесс занимал 5 дней.

Это стало возможно, в том числе благодаря технологии искусственного интеллекта, пояснили в ФНС.

Сокращение сроков произошло именно при электронной регистрации.

По данным налоговиков, 72 % документов, которые поступают в регистрирующий орган — в электронном виде.