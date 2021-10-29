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Поменять коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ теперь можно за один день

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Рубрика Регистрация бизнеса
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С октября 2021 года электронная регистрация изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП о кодах ОКВЭД и адресе электронной почты занимает от 1 до 3 дней.

Ранее этот процесс занимал 5 дней.

Это стало возможно, в том числе благодаря технологии искусственного интеллекта, пояснили в ФНС.

Сокращение сроков произошло именно при электронной регистрации.

По данным налоговиков, 72 % документов, которые поступают в регистрирующий орган — в электронном виде.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

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