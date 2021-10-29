📑 Военный билет и диплом можно будет скачать с Госуслуг

С 1 июля 2022 года 19 документов можно будет перевести в электронный вид. В том числе диплом, свидетельство об усыновлении и военный билет.
Нововведение утверждено постановлением Правительства от 25.10.2021 № 1818.
Через Госуслуги можно будет получить электронный дубликат следующих документов:
- воинский билет;
- аттестат или диплом;
- документы о трудовом стаже и трудовой деятельности;
- свидетельство об усыновлении;
- информацию о расходах для получения пенсии или пособий;
- документ о доходах;
- копии судебных решений и приговоров.
Полный список документов смотрите в постановлении № 1818.
Для того чтобы перевести документы в электронный формат, надо будет обратиться в МФЦ с оригиналом документа. Сотрудник МФЦ отсканирует документ, подпишет свой электронной подписью и загрузит в систему.
В течение часа электронный дубликат документа можно будет скачать в Госуслугах.
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