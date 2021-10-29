📑 Военный билет и диплом можно будет скачать с Госуслуг

С 1 июля 2022 года 19 документов можно будет перевести в электронный вид. В том числе диплом, свидетельство об усыновлении и военный билет.

Нововведение утверждено постановлением Правительства от 25.10.2021 № 1818.

Через Госуслуги можно будет получить электронный дубликат следующих документов: воинский билет;

аттестат или диплом;

документы о трудовом стаже и трудовой деятельности;

свидетельство об усыновлении;

информацию о расходах для получения пенсии или пособий;

документ о доходах;

копии судебных решений и приговоров.

Полный список документов смотрите в постановлении № 1818.

Для того чтобы перевести документы в электронный формат, надо будет обратиться в МФЦ с оригиналом документа. Сотрудник МФЦ отсканирует документ, подпишет свой электронной подписью и загрузит в систему.

В течение часа электронный дубликат документа можно будет скачать в Госуслугах.