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📑 Военный билет и диплом можно будет скачать с Госуслуг

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 1 июля 2022 года 19 документов можно будет перевести в электронный вид. В том числе диплом, свидетельство об усыновлении и военный билет.

Нововведение утверждено постановлением Правительства от 25.10.2021 № 1818.

Через Госуслуги можно будет получить электронный дубликат следующих документов:

  • воинский билет;
  • аттестат или диплом;
  • документы о трудовом стаже и трудовой деятельности;
  • свидетельство об усыновлении;
  • информацию о расходах для получения пенсии или пособий;
  • документ о доходах;
  • копии судебных решений и приговоров.

Полный список документов смотрите в постановлении № 1818.

Для того чтобы перевести документы в электронный формат, надо будет обратиться в МФЦ с оригиналом документа. Сотрудник МФЦ отсканирует документ, подпишет свой электронной подписью и загрузит в систему.

В течение часа электронный дубликат документа можно будет скачать в Госуслугах.

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