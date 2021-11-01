Магазин могут опечатать из-за непривитого кассира

Столичный магазин «Дикси» опечатали за нарушение санэпидемнорм, в том числе за работу кассира без прививки. И подали в суд на приостановку деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП.
Об этом сообщили в телеграм-канале московского оперштаба.
Роспотребнадзор пришел с проверкой в один из магазинов «Дикси» в Москве.
И выявил следующие нарушения:
- не отстранен от работы кассир, у которого нет прививки от ковида;
- некоторые покупатели были без масок;
- не соблюдались меры по дезинфекции магазина.
По решению ведомства, магазин был сразу опечатан. А в Люблинский районный суд будут направлен иск о совершении административного нарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП и о временной приостановке деятельности.
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