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Магазин могут опечатать из-за непривитого кассира

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Рубрика Экономика России
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Столичный магазин «Дикси» опечатали за нарушение санэпидемнорм, в том числе за работу кассира без прививки. И подали в суд на приостановку деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП.

Об этом сообщили в телеграм-канале московского оперштаба.

Роспотребнадзор пришел с проверкой в один из магазинов «Дикси» в Москве.

И выявил следующие нарушения:

  • не отстранен от работы кассир, у которого нет прививки от ковида;
  • некоторые покупатели были без масок;
  • не соблюдались меры по дезинфекции магазина.

По решению ведомства, магазин был сразу опечатан. А в Люблинский районный суд будут направлен иск о совершении административного нарушения по ч.2 ст. 6.3 КоАП и о временной приостановке деятельности.

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