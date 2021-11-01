⚡️ В Новгородской области продлят нерабочие дни еще на неделю

Губернатор Новгородской области объявил о продлении нерабочих дней еще на неделю с 8 ноября. Сегодня-завтра будет издан указ.

Такое решение было принято на совещании оперштаба 1 ноября 2021 года:

«Подводя итог совещания, мы видим, что ситуация остается сложной и не дает повода говорить о том, что мы достигли переломного результата.

В связи с этим, в соответствии с полномочиями, которые даны президентом, мы продлим на неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы»,

— сказал губернатор Андрей Никитин.

Кроме этого, в регионе будут ужесточены требования к работе организаций. Не коснутся новые ограничения тех, кто соблюдает все установленные требования. А вот нарушителям санэпидемнорм запретят работать:

«Если же магазин или организация попались на игнорировании требований, на допуске сотрудников или посетителей без QR-кодов, для них будут полностью нерабочими эти дни».

Как сказал Андрей Никитин, сегодня-завтра власти сформулируют новые требования и ограничения. И завтра, 2 ноября, будет уже издан указ о продлении нерабочих дней. А также будут опубликованы информационные разъяснительные материалы по нововведениям.