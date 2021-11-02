📌 Сдавать бухотчетность можно будет через сайт ФНС

С 2022 года бухотчетность можно будет отправлять не только по ТКС, но и через сайт ФНС.
Напомним, из закона о бухучете исключили требование отправлять отчетность только через операторов ТКС. То есть снято ограничение на способ представления обязательного экземпляра бухотчетности.
При этом требование представлять ее в электронной форме в законе осталось. Там установлено, что допустимые способы отправки бухотчетности будет устанавливать ФНС.
Электронных способов сдачи будет два:
- по ТКС;
- через сайт ФНС.
В рамках пилотного проекта способ сдачи через сайт ФНС действовал и ранее, хотя в законе было указано, что отправлять отчетность надо именно через операторов ТКС.
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