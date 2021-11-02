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📌 Сдавать бухотчетность можно будет через сайт ФНС

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Рубрика Бухгалтерская отчетность
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С 2022 года бухотчетность можно будет отправлять не только по ТКС, но и через сайт ФНС.

Опубликован приказ ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-1/843@. Он вносит поправки в порядок предоставления бухотчетности в ГИР БО (приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@).

Напомним, из закона о бухучете исключили требование отправлять отчетность только через операторов ТКС. То есть снято ограничение на способ представления обязательного экземпляра бухотчетности.

При этом требование представлять ее в электронной форме в законе осталось. Там установлено, что допустимые способы отправки бухотчетности будет устанавливать ФНС.

Электронных способов сдачи будет два:

  • по ТКС;
  • через сайт ФНС.

В рамках пилотного проекта способ сдачи через сайт ФНС действовал и ранее, хотя в законе было указано, что отправлять отчетность надо именно через операторов ТКС.

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