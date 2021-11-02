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Губернатор сказал, что локдаун, возможно, придется продлить

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В Ульяновской области, возможно, продлят нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сказал губернатор региона во вторник на заседании штаба по развитию региона.

«Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», — сказал Алексей Русских.

Напомним, что вчера, губернатор Новгородской области на совещании оперштаба сказал, что у них в регионе будет продлены нерабочие дни на неделю с 8 ноября.

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