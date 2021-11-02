Все регионы ввели QR-коды

Только в семи регионах QR-коды пока не начали работать. Они заработают с 8 ноября до середины декабря.

Об этом пишет «ТАСС», на основе подсчета решений региональных властей.

В Томской области QR-коды заработают с 8 ноября для кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для театров, кино, концертных залов, музеев и библиотек, а также для спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

В Тюменской области QR-коды также начнут действовать с 8 ноября. А в Брянской — с 15 ноября. В середине ноября должны заработать в тестовом режиме в Кемеровской области.

В Республике Алтай QR-коды повсеместно введут только с 29 ноября, но с 15-го они начнут действовать в Горно-Алтайске и Майминском районе, где самая большая заболеваемость ковидом.

В Калмыкии с 1 декабря попасть в кафе, салоны красоты, музеи, непродовольственные магазины площадью более 100 квадратных метров можно будет только при предъявлении сертификата.

А с 15 декабря эта система заработает в Калужской области.