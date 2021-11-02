Все регионы ввели QR-коды

Только в семи регионах QR-коды пока не начали работать. Они заработают с 8 ноября до середины декабря.
Об этом пишет «ТАСС», на основе подсчета решений региональных властей.
В Томской области QR-коды заработают с 8 ноября для кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для театров, кино, концертных залов, музеев и библиотек, а также для спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.
В Тюменской области QR-коды также начнут действовать с 8 ноября. А в Брянской — с 15 ноября. В середине ноября должны заработать в тестовом режиме в Кемеровской области.
В Республике Алтай QR-коды повсеместно введут только с 29 ноября, но с 15-го они начнут действовать в Горно-Алтайске и Майминском районе, где самая большая заболеваемость ковидом.
В Калмыкии с 1 декабря попасть в кафе, салоны красоты, музеи, непродовольственные магазины площадью более 100 квадратных метров можно будет только при предъявлении сертификата.
А с 15 декабря эта система заработает в Калужской области.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь