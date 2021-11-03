💤 Список регионов, где продлили нерабочие дни после 7 ноября

Полный список регионов, где на данный момент приняли решение продлить нерабочие дни после 7 ноября. Список будет обновляться каждый день.
Регионы, в которых нерабочие дни решили продлить, помечены знаком 💤. Отдельные меры властей уточняйте в региональных нормативных актах.
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область
- Калужская область
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Крым
- Курганская область
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Магаданская область
- Москва
- Московская область
- Мурманская область
- Ненецкий автономный округ
- Нижегородская область
- Новгородская область 💤 С 8.11 по 14.11
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Республика Адыгея
- Республика Алтай
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Северная Осетия — Алания
- Республика Татарстан
- Республика Тыва
- Республика Хакасия
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Свердловская область
- Севастополь
- Смоленская область
- Ставропольский край
- Тамбовская область
- Тверская область
- Томская область
- Тульская область
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- Челябинская область
- Чеченская Республика
- Чувашская Республика
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ярославская область
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