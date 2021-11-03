Мужчинам будут давать маткапитал в случае смерти жены-иностранки

Расширят случаи выплаты материнского капитала мужчинам.

В Думу внесен правительственный законопроект.

Право на маткапитал будет у отцов, в одиночку воспитывающих детей, в случае, если:

Маткапитал положен:

Дети должны быть гражданами РФ.

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