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Мужчинам будут давать маткапитал в случае смерти жены-иностранки

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Рубрика Социальные пособия
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Расширят случаи выплаты материнского капитала мужчинам.

В Думу внесен правительственный законопроект.

Право на маткапитал будет у отцов, в одиночку воспитывающих детей, в случае, если:

  • мать детей, не являющаяся гражданкой РФ, умерла;
  • мать детей, не являющаяся гражданкой РФ, признана умершей.

Маткапитал положен:

  • на второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года;
  • на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Дети должны быть гражданами РФ.

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