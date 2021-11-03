Мужчинам будут давать маткапитал в случае смерти жены-иностранки

Расширят случаи выплаты материнского капитала мужчинам.
В Думу внесен правительственный законопроект.
Право на маткапитал будет у отцов, в одиночку воспитывающих детей, в случае, если:
- мать детей, не являющаяся гражданкой РФ, умерла;
- мать детей, не являющаяся гражданкой РФ, признана умершей.
Маткапитал положен:
- на второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года;
- на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.
Дети должны быть гражданами РФ.
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