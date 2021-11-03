❗️ Не забудьте отпустить сотрудников с работы пораньше

Сегодня, 3 ноября, рабочий день закончится на час раньше. Так как это — предпраздничный день.

По ТК 4 ноября — нерабочий праздничный день. А значит 3 ноября, в предпраздничный день, время работы сокращается на час.

Если завтра, 4 ноября, некоторые сотрудники будут работать, то этот день надо оплатить в двойном размере.

Друзья, а вы сегодня работаете? Отпускают вас на час раньше или нет?