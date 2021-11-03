❗️ Не забудьте отпустить сотрудников с работы пораньше

Сегодня, 3 ноября, рабочий день закончится на час раньше. Так как это — предпраздничный день.
По ТК 4 ноября — нерабочий праздничный день. А значит 3 ноября, в предпраздничный день, время работы сокращается на час.
Если завтра, 4 ноября, некоторые сотрудники будут работать, то этот день надо оплатить в двойном размере.
Друзья, а вы сегодня работаете? Отпускают вас на час раньше или нет?
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
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